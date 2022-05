Suuseksipüksid aitavad vältida suguhaiguste levikut

See on nüüd küll esimene kord ajaloos, kus aluspükse on ametlikult tunnustatud kui vahendit, mis aitab suguhaigusi ennetada. Kui nüüd müütiline voorusevöö ja nõukaaegne pesu kõrvale jätta. Lorals of Protection nime all toodetavad püksikud pole siiski mõeldud igapäevaseks kandmiseks, vaid on ühekordse kasutusega ega taga sajaprotsendilist kaitset - nagu kondoomgi. Väga venivatena, imeõhukestena ja vanilliini järgi lõhnavatena on need bikiinide või veidi laiemate püksikute kujul müüdavad tooted tehtud lateksist.