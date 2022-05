Kaed võib olla peatselt võimalik ravida operatsioonita

Kae on silmaläätse hägustumine, mis tekib aja jooksul ja mõjutab nägemise kvaliteeti. Selle põhjuseks on silmaläätses esinevate valkude ebakorrapärasus, mille tulemusel moodustuvad valgutükid, mis hajutavad valgust ja vähendavad oluliselt selle võrkkestale ülekandumist. Kae põhjustab miljonitel inimestel kogu maailmas nägemise halvenemist ja isegi pimedaks jäämist.

Laboratoorsetes uuringutes parandas oksüsterooliühendi VP1-001 kasutamine läätsede murdumisnäitaja paranemist 61 protsendi võrra – see on võtmetähtsusega optiline parameeter, mida on vaja silmade teravustamisvõime säilitamiseks. See tähendab, et läätse valguline ülesehitus taastatakse, mille tulemusel on pilku parem teravustada. Silmaläätse läbipaistmatus vähenes 46 protsendil juhtudest.