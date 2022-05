Kuidas annab märku jämesoolevähk?

Jämesool koosneb käärsoolest ja pärasoolest. Käärsoole ja pärasoole seinas võivad tekkida ja areneda vähirakud. Siis on tegemist käärsoole- või pärasoolevähiga, ühisnimetusena jämesoolevähiga.

Käärsoolevähi sagedasemaid sümptomeid on kõhupuhitus ja täiskõhutunne (eriti pärast söömist), rohked soolegaasid, iiveldus ja oksendamine, kõhulahtisus, mis vaheldub kõhukinnisusega. Haige võib tunda püsivat väikest valu kõhus, väsimust, nõrkust, õhupuudust. Võib esineda töövõime langus koos «seletamatu» kehvveresusega, püsiv väike palavik (37,2–37,5 °C), kaalulangus, isutus. Kasvaja võib olla ka läbi kõhukatete kombeldav, vahendab Kliinik.ee.

Pärasoolevähi sagedasemateks sümptomiteks on valu pärasooles roojamisel või istumisel, pärasoole pidamatus, püsiv roojamistung, mis aga ei too kergendust, vere ja lima eritumine koos roojaga, kõhukinnisus või kõhulahtisus (need võivad vahelduda), soolegaaside peetus ja kõhupuhitus, kõhukorinad, samuti vinav ja muutunud väljaheide («jänesepabulad», üks serv nagu äralõigatud, linditaoline). Selliste haigusnähtude esinemisel tuleb kindlasti pöörduda oma perearsti poole.