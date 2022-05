Kaheksa põhjust, miks juuksed välja langevad

Liiga tugevate patsisoengute kandmine hoiab juuksed kogu aeg pingul ning see mõjub karvanääpsudele halvasti, mis omakorda tekitab juuste väljalangemist. Proovi kanda juukseid rohkem lahtiselt või lõdvemates soengutes ning väldi pikaks ajaks tugevate patside punumist, sest kui juuksejuured on juba kord kahjustunud, siis ei pruugi nendest karvanääpsudest enam uus juus kasvada.

Levinud on ütlemine: «Sa oled see, mida sa sööd!» Loomulikult ei tähenda see, et peaksid hakkama parukaid järama, pigem hoia silm peal oma toitumisel ning vaata, et su taldrikult ei puuduks proteiini- ja rauarikkad toidud. Nende ainete ja veel mõne vitamiini puudus võibki su juuksed kaduma panna.