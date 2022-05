Hormoonasendusravi ja beebipillid kergendavad koroona kulgu ja tagajärgi

Mehed ja naised on nakkusele võrdselt vastuvõtlikud, kuid meestel on tavaliselt raskemad infektsioonid ning ka kõrgem haiglaravi vajadus ja suremus. Hiljutises COVID-19 sooliste erinevuste ülevaates, milles kasutati 38 riigi andmeid, leiti, et meeste suremus oli 1,7 korda kõrgem kui naistel. Noorematel naistel või kõrgema östrogeenitasemega naistel oli väiksem tõenäosus COVID-19 tüsistuste tekkeks.

Varasemad uuringud on samuti näidanud, et naistel on immuunvastus parem. Teadlased on täheldanud sarnaseid andmeid varasemate pandeemiate, näiteks MERS puhangute puhul.