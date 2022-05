Kim Jong-un süüdistas Põhja-Korea 1,7 miljonis koroonajuhtumis ametnikke

KCNA järgi oli teisipäeva õhtuks tuvastatud 232 880 uut «palavikujuhtu» ning kokku on haigusjuhte 1,72 miljonit. Surnud on 62 inimest.

Maailma terviseorganisatsioon (WHO) on Covid-19 edasise leviku pärast Põhja-Koreas väga mures, sest sealne elanikkond on vaktsineerimata ning paljude inimeste elutingimused muudavad raske haiguse ja surmariski kõrgeks, rääkis WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus ajakirjanikele.