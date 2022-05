Eestlaste arendatud migreeniäpp on peagi spetsialistidele meditsiiniseadmena saadaval

Eelmise aasta märtsikuust on osa Migreventioni digitaalse peavalukliiniku lahendusest kasutajatele kättesaadav rakendustepoodides. Migreventioni digitaalne peavalupäevik aitab parandada nii migreeni käes vaevlevate inimeste elukvaliteeti kui ka ravivõimaluste kättesaadavust ja kiirust. Kasutaja saab mugavalt märkida üles migreenihood, manustatud ravimid, võimalikud hoo vallandajad ja muud tegurid, mis valu suurendavad või vähendavad. Oma andmeid on võimalik lihtsalt ja turvaliselt jagada spetsialistiga. Hiljuti alustas Migrevention rakenduse kaudu peavalupatsientide nõustamistamisteenuse vahendamist.

Alates maist 2022 on Migrevention tarkvaraliste meditsiiniseadmete tootja. Koos patsientidele suunatud digitaalse peavalupäevikuga käivitatakse uus tervishoiuteenuse osutajatele suunatud lahendus. Mõlemad Migreventioni tarkvaralised klass I meditsiiniseadmed on lähiajal turule tulemas.

Migreventioni tegevjuhi Katrina Laksi sõnul on regulatiivsete nõudmiste täitmine oluline samm ettevõtte arengus: «Oleme 2020. aasta märtsist teadnud, et meie arendatav toode on meditsiiniseade ja peab vastama Euroopas üldtunnustatud nõuetele. Oleme kogu meeskonnaga selle nimel palju vaeva näinud. Me näeme, et tervishoiu tulevik on patsiendikeskne ja kättesaadav tootedisain, mida kasutatakse haiguste ennetamiseks, diagnoosimiseks, jälgimiseks ja ravimiseks. Migreventioni lahendused võimaldavad oluliselt lihtsustada peavaluspetsialistide tööd ning muuta ravi suuremale hulgale inimestele kättesaadavaks.»