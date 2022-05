Millistele terviseprobleemidele viitavad triibud küüntel?

Küüned ei lõpeta elu jooksul kasvamist ning need võivad anda tervise kohta üsna vajalikku teavet, kirjutab Reader’s Digest. Kui kehas toimuvad olulised muutused, võivadki küüntele tekkida triibud.

Vertikaalsed triibud küüntel

Jooned, mis jooksevad küünepadjast kuni tipuni välja, on suhteliselt levinud. Arvatakse, et need võivad esineda ligi viiendikul täiskasvanutest. Enamikel juhtudel on tegu lihtsalt vananemise märgiga, sest küüned koosnevad suures osas keratiinist, mida leidub ka juuste ja naha koostises. Nii nagu vananedes muutub nahk kuivemaks ja juuksed karmimaks, võivad löögi saada ka küüned, sest organismil on aina raskem juustele, küüntele ja nahale niisutust pakkuda. Kui märkad küüntes aga ka muid märke, näiteks sagedast lõhenemist või värvimuutust, võiks nõu küsida arstilt. Vahel võivad sellised muutused viidata aneemiale, reumatoidartriidile või südame-veresoonkonna probleemidele. Paar üksikut joont küüne keskosas võib olla aga märk mõne toitaine (valk, foolhape jm) puudusest.

Horisontaalsed triibud küüntel

Neid võib küüntel näha juba harvemini. Horisontaalseid jooni küüntel nimetatakse ka Beau joonteks, mis võivad märku anda haigusest või ilmnevad lihtsalt trauma tagajärjel. Need tõusevad esile siis, kui küünte kasv ajutiselt peatub näiteks seepärast, et oled küünt maniküüri käigus vigastanud, sõrmed ukse vahele jätnud jm. Sel juhul on see nähtus healoomuline, kuna ongi tingitud pelgalt mehaanilisest traumast.

Vahel võivad aga Beau jooned osutada nahahaigusele nagu ekseem või psoriaas. Nendega käib kaasas lööve või punetus nii sõrmede ümbruses kui ka nahal üleüldiselt. Samas võivad triibud küüntel viidata ka kilpnäärme ala- või ületalitlusele, kuna häiritud on naha, juuste ja küünte eest vastutavate hormoonide töö. Kui kõigil sõrme- ja varbaküüntel tekivad Beau jooned, võib tegu olla ka infektsiooniga nagu kopsupõletik, mumps, süüfilis, ent nende haiguste sümptomeid on ilmselt näha ka mujalt kui ainult küüntelt. Küünte muutuste korral saab nõu küsida nii perearstilt kui ka dermatoloogilt. Oluline on aga silmas pidada ning lasta aeg-ajalt kontrollida ka just üldist tervislikku seisundit.