Arst selgitab, kuidas mõjuvad kehakaalule ja tervisele erinevad suhkruasendajad

Looduslikud magusained

Fruktoos. Looduslikud allikad: marjad, puuviljad, mesi. Süsivesikus on kolmandik vähem kaloreid kui suhkrus. Vähemal määral mõjutab see veresuhkru taset, seega diabeediga inimestele on vastuvõetavad väiksemad kogused. Isegi suhkru täielik asendamine fruktoosiga ei välista rasvumise ohtu.

Vastupidi, fruktoosirikas ja magneesiumivaene toitumine viib ainevahetuse sündroomini, millega kaasneb rasvumine, hüpertensioon ja kudede resistentsus insuliini suhtes. Ööpäevas ei peaks tarbima rohkem kui 30-40 grammi.

Mesi. See on inertne suhkur. Sisaldab fruktoosi, glükoosi, maltoosi, galaktoosi, laktoosi, trüptofaani. Keelatud rasvumise korral, lubatud diabeedi korral koos rasvumisega, väikestes kogustes — 1 supilusikatäis.

Erütritool. Veel tuntakse teda kui «melonisuhkur» — suhkruasendaja, mis on saadud looduslikust allikatest. Väliselt on see väga sarnane kristallilise suhkruga. Erütritooli magususe tase on umbes 70 protsenti tavalise suhkru omast. Samal ajal on kalorisisaldus 95 protsenti madalam suhkrust. Ei põhjusta kaariest, metaboliseerub ilma insuliini osaluseta. Omab positiivset mõju süsivesikute ainevahetusele, peetakse magusainete «kuldstandardiks».

Stevisoid (kaubanduslikult tuntud kui Stevia) on glükosiid. Saadud looduslikust allikast – Lõuna-Ameerikas ja Aasias kasvava rohttaime stevia lehtedest. 200 korda magusam kui suhkur, ei sisalda kaloreid. Kuid sellel on spetsiifiline järelmaitse, mida märkimisväärne osa inimestest iseloomustab kui ebameeldivat. Ohutu, pole vastunäidustusi.

Sünteetilised magusained

Neil puudub energiaväärtus ja inimkeha ei omasta neid.

Aspartaam. Madala kalorsusega. Termiliselt ebastabiilne, seda ei saa kasutada kuumades toitudes. Saadaval lahustuvate tablettidena (1 tablett asendab 3-4 tl suhkrut (17-18 grammi) ja pulbrina, mida lisatakse jookidele ja kondiitritoodetele.

Maksimaalne lubatud päevane annus on 3,5 grammi.

Sahhariin. Organism ei omasta seda. On teada, et sahhariin on kantserogeenne ja avaldab kahjulikku mõju sapikivitõve kulgemisele; kõrvalmõjuna pärast selle kasutamist esineb sageli rahutute jalgade sündroom, mis väljendub jalgade ebameeldivas kipitustundes. Maksimaalne lubatud päevane annus 0,2 grammi.

Sukraloos. Sahharoosi derivaat. Ei mõjuta vere glükoosisisaldust, osaleb süsivesikute ainevahetuses. Lubatud kasutada nii rasedatel, imetavatel emadel kui ka lastel. Maksimaalne lubatud ööpäevane annus on 18 mg/kg kehakaalu kohta.

Ksülitool. Saadakse maisi- ja puuvillaseemnete töötlemisel. Energiaväärtus ja magusus on sarnased suhkruga, samas ei mõju ksülitool laastavalt hambaemailile, takistab kaariese teket — seetõttu kasutatakse seda hambapastades ja närimiskummides. Suurendab maomahla sekretsiooni, kõhtu lahtistava toimega.