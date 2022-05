Kolm märki, mis viitavad nõrgale immuunsüsteemile

Sage haigestumine

Kui olete tihti haige ja taastumiseks kulub tavapäraselt kauem aega, töötab teie immunsüsteem aeglasel kiirusel. Näiteks aevastamine ja nuuskamine on külmal aastaajal väga levinud, kuid tavaliselt neid sagedalt ei esine. See on märk, et kaitseliiniga on midagi valesti.

Pideva stressi kogemine

Vahel on stressi kogemine kasulik, sest see annab motivatsiooni ja paneb kiiremini tegutsema. Näiteks igahommikused liiklusummikud võivad teie immuunsüsteemi lühiajaliselt tugevdada. Kui tegemist on aga kroonilise stressiga, on kehal raske normaalselt toimida. Selline seisund võib põhjustada infektsioonide sagenemist ning samuti paranete haigustest pikemat aega.

Külmavillid ja ohatis

Külmavillid ja vöötohatised on põhjustatud herpesviiruste perekonnast ning neil on tavaliselt sarnased lööbed. Herpesviirus võib siseneda kehas n-ö uinuvasse olekusse, kuid võib uuesti aktiveeruda ja hakata paljunema, kui immuunsüsteem on stressi all. Seega viitab sagedane taasaktiveerimine, et immuunsüsteem on nõrk.

Kuidas immunsüsteemi tugevadada?