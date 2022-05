Naised saavad stressireaktsiooni ennetada väga lihtsa võttega, mis meestel paraku ei toimi

Mõnes olukorras võib kaaslase puudutus inimest stressi eest tõesti kaitsta. Varasemad uuringud on näidanud, et massaaž, kallistused koos kätest kinnihoidmisega või kallistused koos südamliku suhtlemisega võivad naistel stressi märke märgatavalt vähendada. Kuid vähesed uuringud on samasuguste mõnusate tegevuste mõju meestele ja üldse pole uuritud ainult lühiajaliste kallistuste mõju.