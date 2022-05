Haigekassa: reisides tuleb kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart

Haigekassa klienditeeninduse osakonna juhi Maris Liitmäe sõnul on nüüd just õige aeg kontrollida Euroopa ravikindlustuskaardi (ERK) olemasolu ja kehtivust. «Viimase kahe aasta jooksul reisiti vähem kui tavaliselt, kuid nüüd on reisipiirangute lõdvenemine kindlasti pannud paljusid inimesi mõtlema ka välisriigis puhkamise peale,» selgitas Liitmäe. «Et vajadusel teises Euroopa riigis arstiabi saada, tuleks enne reisile minekut kindlasti üle kontrollida, kas ERK on alles ning kehtiv,» lisas ta.

Liitmäe sõnul on oluline omada Euroopa ravikindlustuskaarti ka lühireisil lähiriikides, nagu Soomes ja Lätis, sest võimalike õnnetuste eest ei ole me keegi ka lühiajalisel teises riigis viibimisel kaitstud. Euroopa ravikindlustuskaardi ettenäitamisel saab nii Euroopa Liidus kui ka Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis ning Ühendkuningriigis vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel seal elavate kindlustatud inimestega. «Euroopa ravikindlustuskaarti tohib kasutada ainult siis, kui inimesel on Eestis samal ajal kehtiv ravikindlustus,» täpsustas Liitmäe.

Vajaminevaks arstiabiks loetakse teises Euroopa Liidu riigis viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt või õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus. Samuti rasedusega seotud visiidid ja sünnitamine teises riigis perekondlikel põhjustel või erakorraliselt. Seda, kas tegemist on vajamineva arstiabiga, otsustab arst.

Euroopa ravikindlustuskaarti ja selle asendussertifikaati on kõige kiirem ja lihtsam tellida riigiportaali www.eesti.ee teenuses «Euroopa ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi tellimine». ERK asendussertifikaat soovitatakse tellida, kui reis toimub vähem kui 10 päeva pärast või kui ravikindlustus kehtib alla kolme kuu.

Kaarti on võimalik tellida, kui inimese kindlustus haigekassas kehtib üle kolme kuu. Kaart saadetakse postiaadressile 10 päeva jooksul tellimuse esitamisest. Euroopa ravikindlustuskaart ja selle asendussertifikaat on inimestele tasuta. Nii ERK kui selle asendussertifikaat väljastab iga riik oma riigikeeles. Seega väljastab haigekassa need dokumendid eesti keeles.

Riigiportaalist www.eesti.ee tellitud sertifikaat saadetakse tellimise hetkel riigiportaali postkasti. Enne tellimist palub haigekassa kontrollida, kas tellija riigiportaali e-posti aadress on suunatud igapäevaselt kasutatavale e-posti aadressile. Seda saab teha riigiportaalis postkasti seadetes.

Lisaks saab asendussertifikaati tellida saates e-kirja aadressile info@haigekassa.ee või helistades haigekassa klienditelefonile +372 669 6630 (E−N 8.30−16.30, R 8.30–14.00).

Oluline on teada, et kuna Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki vajamineva arstiabiga kaasnevaid kulutusi, on reisides soovitus teha erakindlustus. Näiteks ei kata ERK raviasutuse visiiditasusid ja voodipäevatasu, lähedaste majutamist, tõlketeenust või haige transporti tagasi Eestisse.