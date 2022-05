Jaapanis vahistati 342 000 eurot koroonaabi eksikombel saanud mees

Jaapani võimud on püüdnud raha 24-aastaselt mehelt meeleheitlikult tagasi saada, ehkki viimane ise tõotab, et maksab selle tagasi «kasvõi tükk tüki haaval».

Mees rääkis politseile, et mängis süllekukkunud raha veebikasiinodes maha. Kahtluste kohaselt kandis ta aga osa rahast teisele kontole, ehkki teadis, et see on vale.