«Kuni inimene ei saa kodust välja, pole teistest ligipääsetavuse meetmetest kasu»

Veiki Laan kasutab ratastooli 20 aastat. Ta kinnitab, et selle ajaga on Eestis ligipääsetavuse osas tehtud suured sammud paremuse poole. «See on olnud üleüldine muutus - ühiskond suhtub erivajadustega inimestesse suurema mõistmisega, teadlikkus ligipääsetavuse vältimatust võimaldamisest on tublisti tõusnud.»

Veiki Laanel on hea meel, et erivajadustega inimesi neid endid puudutavatesse otsustesse ka rohkem kaasatakse. «Osalesime määruse väljatöötamisel, mis sätestab ehitistele puuetega inimeste erivajadustest tingitud nõuded,» toob ta näite.

«Tegelikult on liikumispuudega arvestamine veel kõige lihtsam, sest inimese eripära on silmaga nähtav ja kõrvaltvaatajal on lihtsam välja mõelda, mida ta võiks ligipääsu osas vajada. Aga kõige peale projekteerijad-ehitajad ei tule. Näiteks on paljude uuemate ehitiste liftides korruse valimise nupud puutetundlikul paneelil. Kuidas peaks pime inimene aru saama, kuhu vajutada kui see paneel on ühtlaselt sile? Uues määruses sai sedagi reguleeritud.»

Seda, et elu on läinud ja läheb lihtsamaks, näeb ka abivahendikeskuse Invaru asutaja Enn Leinuste, kes on liikumispuudega poja isa. «Esiteks on meil tänapäeval võimalik kasutada tunduvalt paremaid abivahendeid. Eriti kui võrdleme praegust elu Nõukogude Liidu ajaga, mil meil olid kasutada Venemaal asunud traktoritehases toodetud ratastoolid. Need olid esiteks rasked, teiseks ei jagunud neidki igaühele,» meenutab Leinuste.

«Nii kui tekkis rohkem ratastoolikasutajaid, sai selgeks ka ligipääsetavuse vajadus. Hakati rajama kaldteid, soetama madala sissepääsuga busse ja avalikus kasutuses hoonetesse tekkisid inva WC-d.»

Lukus WC ja peidetud parkimiskoht

Viimasega seoses ongi Leinustel tähelepanek: «Ikka veel näen ma olukorda, kus erivajadustega inimestele mõeldud avaliku WC uksel teatab silt: «Võti asub infolauas». Me oleme teinud ettepaneku, et kõigil erivajadustega inimeste tualettruumidel oleks sisuliselt üks lukustussüsteem ja ratastoolikasutajad saaks universaalse võtme, millega neisse sisse pääseks. Osades riikides kasutatakse sama süsteemi metroo- ja rongijaamades - sinna viivad liftid, mida saab avada spetsiaalse võtmega. Aga eks meil on häda selles, et tualettruumid kuuluvad erinevatele omanikele ja sellist ühtset süsteemi peaks kõik koos juurutama. Võib-olla kunagi saab see teoks,» loodab Enn Leinuste.

Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidu tegevjuht Veiki Laan. Foto: Erakogu

Veiki Laan nõustub omalt poolt, et lukus WC on tallegi tuttav mure. «Ja veel üks asi - ka ratastoolis istujad tahavad end vahel peeglist näha. Kui erivajadustega inimeste tualettruumides kõik muu on enam-vähem kasutajasõbralik, siis peegel pannakse miskipärast ikka püstiseisva inimese silmade kõrgusele,» lisab Laan.

Oma töös puutub Veiki Laan kokku erinevate kummaliste olukordadega. Nii on ta näinud poodi, kuhu viib küll kenasti kaldtee, aga see on seatud valele poole poeust - uks avaneb nii, et kaldteelt sõitja tõmbab selle endale ette.