Ahvirõuged on ahvirõugeviirusest põhjustatud nakkushaigus, mis võib esineda ja levida paljudel loomadel. Inimesel algab haigus tavaliselt palavikust, peavalust, lihasvaludest, lümfisõlmede tursumisest ja väsimusest. Järgneb villiline lööve, moodustuvad koorikud - ehk siis kõik on väga sarnane rõugetele.

Praegustel eri allikatest kogutud andmetel said osa Suurbritannia juhtudest alguse 4. mail, kui Nigeerias haigestunud inimene Suurbritanniasse tagasi jõudis. Hetkel on välja selgitatud üheksa nakatunut, kuid kõigi puhul pole leitud seost nö null-patsiendiga ega Aafrikasse reisimisega, mis tähendab, et haiguse võib olla maale toonud mitu inimest ning nakatunuid on veel.