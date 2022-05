UURING ⟩ Tassitäis verevat suupoolist alandab kolesterooli ja parandab mälu

Teadurid uurisid tassitäie jõhvikate tarbimise eeliseid 50–80-aastaste inimeste seas, vahendab Medical Xpress.

Nad loodavad, et leiust on kasu neurodegeneratiivsete haiguste, nagu dementsus, ennetamisel.

«2050. aastaks mõjutab dementsus eeldatavasti umbes 152 miljonit inimest. Teadaolevat ravi ei ole, mistõttu on ülioluline, et me otsiksime elustiili muutvaid sekkumisi, näiteks dieeti, mis võib aidata vähendada haigusriski ja koormust,» ütleb uuringut juhtinud teadur dr David Vauzour.

«Varasemad uuringud on näidanud, et suurem toiduga saadav flavonoidide tarbimine on seotud aeglasema kognitiivsete funktsioonide halvenemise ja dementsuse kujunemisega. Samuti on leitud, et antotsüaniinide ja proantotsüaniidide rikkad toidud, mis annavad marjadele punase, sinise või lilla värvi, parandavad funktsionaalset vaimset võimekust,» nendib teadlane.

«Jõhvikad on nende mikroelementide poolest rikkad ning neid on tunnustatud nende antioksüdantsete ja põletikuvastaste omaduste poolest. Tahtsime rohkem teada saada, kuidas jõhvikad võivad aidata vähendada vanusega seotud neurodegeneratsiooni.»

Teadurid uurisid 12 nädala jooksul jõhvikate söömise mõju ajufunktsioonile ja kolesteroolitasemele 60 terve osaleja seas.

Pooled osalejatest tarbisid iga päev külmkuivatatud jõhvikapulbrit, mis võrdub tassitäie ehk 100 grammi värskete jõhvikatega. Teine osa uuritavatest tarbis platseebot.

Uuring on üks esimesi, mis uurib jõhvikaid ja nende pikaajalist mõju aju tervisele ja vaimsele võimekusele.

Tulemused näitasid, et jõhvikate tarbimine parandas oluliselt osalejate mälu igapäevaste sündmuste osas (visuaalne episoodiline mälu), närvide talitlust ja vere ajju jõudmist.

«Leidsime, et jõhvikapulbrit tarbinud osalejatel oli märkimisväärselt parem episoodiline mälu. Samuti ringles rohkem olulisi aineid, nagu hapnik ja glükoos, olulistes aju osades, mis toetavad kognitsiooni – eelkõige mälu,» ütleb dr Vauzour.