Näol avalduv sümptom võib märku anda kõrgest kolesteroolitasemest

Kolesterool on vajalik tervete rakkude ehitamiseks. Kõrge kolesteroolitase võib aga raskendada verevoolu läbi arterite, viies südamehaigusteni.

Kuigi protsess jääb just sümptomite puudumise tõttu sageli avastamata, võivad mõnel inimesel tekkida silmnähtavad sümptomid.

«Mõnel inimesel on see märk kõrgest kolesteroolitasemest,» ütles USAs asuva Wayne'i osariigi ülikooli meditsiinikooli dermatoloog Steven Daveluy. «Kuid umbes pooltel inimestel see nii ei ole.»