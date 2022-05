Meditsiiniline kanep vähendab vähihaigete valu ja vajadust opioidsete valuvaigistite järele

Ravikanepi kasud vähiga seotud valude puhul selgusid põhjaliku hindamise tulemusena. Enamikul onkoloogilistel patsientidel paranesid oluliselt valunähud, vähenesid ka muud vähiga seotud sümptomid, vähenes opioidsete valuvaigistite kasutamise vajadus ja kõrvalnähud olid minimaalsed. Need leiud, mis avaldati ajakirjas Frontiers in Pain Research, viitavad sellele, et ravikanepit võib kasutada nende valuvaigistite asemel, mida tavaliselt vähihaigetele välja kirjutatakse.

Valu koos depressiooni, ärevuse, puude süvenemise, elukvaliteedi ja seksuaalelu halvenemise ning unetusega on onkoloogiliste patsientide kannatuste peamised põhjused ravi ajal ning võivad põhjustada isegi prognoosi halvenemist. Pealegi pole nende kannatuste leevendamiseks head ravi praegu olemas. Enamgi veel - opioidide laialdane kasutamine põhineb suures osas vanadel ning kehvadel uuringutel ja toob kaasa negatiivsed kõrvalmõjud kuni 77% kasutamise juhtudel.

"Traditsiooniliselt ravitakse vähiga seotud valu peamiselt opioidanalgeetikumidega, kuid enamik onkolooge peab opioidravi ohtlikuks, mistõttu on vaja alternatiivseid ravimeetodeid," selgitas uuringu autor ja Technion Israeli Tehnoloogiainstituudi dotsent David Meiri.

Teavet võimalike kanepiravi kasude kohta koguti pika aja - 16 kuu - jooksul alates ravi algusest ja korduvate järelkontrollide käigus.

Meditsiinilise kanepi ravi järgi on vajadus

Pärast vestlust mitme vähipatsiendiga, kes otsisid valu ja sümptomite leevendamiseks opioididele alternatiivi, tahtsid teadlased põhjalikult testida ravikanepi võimalikku kasu.

"Kohtusime paljude vähihaigetega, kes küsisid meilt, kas kanepiravi võib nende tervisele kasu tuua," ütles kaasautor dotsent Gil Bar-Sela Afula Ha'Emeki meditsiinikeskusest. "Meie esialgne ülevaade olemasolevatest uuringutest näitas, et tegelikult ei olnud selle tõhususe kohta palju teada, eriti vähiga seotud valu ravis, ja teadaolevalt oli enamik leide ebaselged."

Teadlased kaasasid ka onkoloogid, kellel oli luba vähipatsientidele meditsiinilise kanepit välja kirjutada. Iisraelis saavad arstid meditsiinilise kanepi väljakirjutamiseks litsensi. Need litsensiga onkoloogid suunasid huvitatud patsiendid uuringusse ja andsid ülevaate haigusega seotud infost. Erineva toimeainete hulgaga meditsiinilist kanepit kirjutatakse välja droogina, mida manustatakse nii suitsetades kui inhaleerides või õlina, mida hoitakse keele all. Retsepti alusel saab meditsiinilise kanepi kätte apteegist.

„Patsiendid täitsid anonüümsed küsimustikud enne ravi alustamist ja mitmel ajahetkel järgneva kuue kuu jooksul. Kogusime andmeid mitmete tegurite, sealhulgas valu tugevuse, valuvaigistite tarbimise, vähisümptomite raskuse, seksuaalprobleemide ja kõrvaltoimete kohta,“ ütles Bar-Sela.

Paranenud sümptomid

Andmete analüüs näitas, et paljud tulemusnäitajad paranesid, valu ja vähi sümptomid vähenesid. Oluline on see, et opioidide ja teiste valuvaigistite kasutamine vähenes. Tegelikult lõpetasid peaaegu pooled uuritud patsientidest kõikide valuvaigistite kasutuse pärast kuuekuulist kanepiravi.

"Meditsiinilise kanepit on välja pakutud kui söögiisu vähenemise vastast ravimit, kuid enamik selles uuringus osalenud patsiente kaotas siiski kaalu. Kuna suurel osal diagnoositi progresseeruv vähk, on kehakaalu langus haiguse progresseerumisel ennustatav,“ teatas Meiri. Ta jätkas: "Huvitaval kombel avastasime, et enamiku meeste seksuaalfunktsioon paranes, kuid enamikul naistel halvenes." Meiri sooviks, et tulevased uuringud läheksid sügavuti ja uuriksid ravikanepi efektiivsust erinevates vähihaigete rühmades.