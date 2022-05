Eesti Haigekassa juhina jätkab Rain Laane

«Rain Laane on juhtinud Eesti Haigekassa pühendunud meeskonda ligi viis aastat. Selle aja jooksul oleme näinud, et head tulemused sünnivad tervishoius läbi innovatsiooni ja meeskonnatöö. Lisaks pikaajaliste väljakutsete lahendamisele on tervisesüsteem viimastel aastatel silmitsi seisnud ka mitme globaalse kriisiga. Eesti Haigekassa on Rain Laane juhtimisel olnud kindlaks ja usaldusväärseks partneriks nii valitsusele, tervishoiuasutustele kui Eestimaa elanikele,» ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

«Eesti Haigekassa nõukogu toetas täna konsensuslikult Rain Laane jätkamist juhatuse esimehena ka uuel ametiajal. Kindlasti ei tule järgmised aastad kerged. Vajame tugevat eestvedamist ja head koostööd tervisevaldkonnas, arstiabi kättesaadavuse parandamist, uute ravimite kiiremat kasutuselevõttu ning praeguste kriiside ületamist ja tulevasteks kriisideks valmistumist,» lisas minister Tanel Kiik. «Selle kõige eelduseks on tervisevaldkonna jätkusuutliku rahastamise tagamine.»

Rain Laane sõnul on tal hea meel, et saab alustatud tegevustega ise jätkata. «Tervisekassa on alustanud mitme olulise uuendusega, et vajadusel abi inimesteni senisest veelgi tõhusamalt tuua ja mul on rõõm võimaluse üle neid koos suurepäraste kolleegidega ellu viia,» sõnas jätkav juhatuse esimees. Oluline suund on Laane jaoks ka tervisedendus ja oma tervise hoidmine.

«Oleme Eestis hakanud viimastel aastatel üha enam ka ise oma tervise eest hoolitsema ja selle üle on siiras heameel. Soovin, et meie elanikkonna tervena elatud aastad aga kasvaksid veelgi ja siin on Tervisekassa kindlasti inimestele toeks.»