ME SAAME HAKKAMA ⟩ Kevad – põllul ja peenras tärkab tüli

Kartulipaneku aeg on käes ning on ka üliviimane aeg peenramaa köögivilja jaoks ette valmistada. Kasvuhoone värskendamisest ärme räägigi, on teine mitu aastat juba lagunemas. Õunapuid lõikavad praegu vaid hullud, need hakkavad ju kohe õitsema – seega peaks juba peast läbi laskma sõjaplaanid kurjade kahjuritega võitlemiseks. Kas maa peab läbi kaevama poole meetri või parem heaga poole kilomeetri sügavuselt, et naat, orashein ja põldosi tüli ei teeks?