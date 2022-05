Üks antibiootikum võib olla tõhus koroonaravim

Huvitaval kombel avastati see klofoktooli omadus juba 2020. aasta sügisel. Pasteuri instituut Lille`s teatas 2020. aasta septembris meediale, et nad on avastanud klofoktooli sellise suurepärase toime. Seejärel jäi katsetuste protsess segastel asjaoludel seisma ning alles 2021. aasta septembris teatati, et alustatakse inimkatsetega. Juba detsembris olid katsed jälle peatatud … Uudiseid lugedes jäi mulje, et teadusbürokraadid lihtsalt ei saanud aru katse olemusest ehk vanade ravimite uuskasutuse mõttest. Vanade ravimite uurimine, et need uutel eesmärkidel kasutusele võtta, on kindlasti kiireim tee reaalse kasutuseni, kuna on juba näidatud, et need on inimestele kas ohutud või on ohud hästi teada. Mis tähendab, et osa aeganõudvaid ohutuskatseid võib rahumeeli vahele jätta.