Esimesed ahvirõugete juhud ka Iisraelis, Rootsis, Itaalias, Prantsusmaal

Lisaks Portugalile, USAle, Kanadale, Hispaaniale ja Suurbritanniale on esimestest juhtudest teatanud ka Iisrael, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa, Rootsi, Austraalia, Belgia ning neid tuleb pidevalt juurde.

Iisraeli tervishoiuministeerium kinnitas reede õhtuks, et Ichilovi haiglas Tel-Avivis viibib kolmekümnendates mees, kellel ilmselt on ahvirõugete viirus. Patsiendi seisukord on hea. Haiguse tõi ta ilmselt kaasa reisilt ühte Lääne-Euroopa riiki, mida ei nimetata.

Ka Rootsi Folkhälsomyndigheten ehk terviseamet teatas, et Stockholmi piirkonnas on haigestunud üks persoon, täpsustamata sugu ega vanust. Tema seisukord pole ohtlik, kuid ta vajab siiski haiglaravi. Ka ei öelda, kas tegemist on näiteks reisilt kaasatoodud nakkusega.