Pikk COVID - pandeemia pärast pandeemiat

Täpsemat statistikat pika COVIDi kohta veel üleliia palju pole. Alles eelmise aasta jooksul viidi rahvusvahelistesse haiguste klassifikatsioonidesse selle seisundi jaoks sisse eraldi koodid, mida riigid ja arstid siis jõudumööda rakendama hakkasid. Kui arst leiab, et inimese seisundi üheks põhjuseks on just pikk COVID, siis märgib ta koodiks U09.

USAs tegeleb eraõiguslike raviasutuste raviarvete analüüsimisega kasumit mittetaotlev ühing nimega FAIR Health. Nende käsutuses on miljardeid raviarveid, millele on muidugi märgitud ka haiguste koodid. Nad tegid üsna põhjaliku ülevaate 78 252 patsiendi andmete põhjal, kelle diagnooside loendisse ilmus 1. oktoobrist 2021 kuni 31. jaanuarini 2022 kood U09.9 (COVID-19 järgne seisund, täpsustamata). Analüüsis kasutati infot COVID-19 hospitaliseerimiste, vanuse, soo, olemasolevate krooniliste kaasuvate haiguste, kaasuvate diagnooside, riskiskooride ja päevade arvu kohta esialgsest COVID-19 diagnoosist kuni viimase COVID-järgse diagnoosini uuringuperioodi jooksul. Kuna on tegu eratervishoiu arvetega, siis on valimis vähe üle-65aastaseid, kelle kulutusi katab sagedamini riiklik tervisekindlustusprogramm.