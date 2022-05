AITA AIDATA ⟩ Haruldast haigust põdeva Romeni ema: esimene märk oli, et köha tahtis last lämmatada

Romeni vanemad on ülimalt õnnelikud, et poiss tunneb ennast paremini ja nad tänavad südamest kõiki toetajaid. «Mulle, kui emale on see sõnades kirjeldamatu tunne, et mu laps tunneb end nii hästi. Me oleme annetajatele tohutult tänulikud,» ütleb Romeni ema. «See kadalipp, mida Romen on pidanud haiguse tõttu läbima, on väga raske,» lisab poisi isa Rainer. «Peame loomulikult pidevalt edasi jälgima, et Romen toituks võimalikult tervislikult, et tema toit oleks mitmekesine, sisaldaks palju taimseid rasvasid ja vähe kemikaale. Samuti peame hoolitsema selle eest, et Romen teeks trenni, mis aitab kaasa kopsude tugevdamisele.» Lisaks füüsilise tervise eest hoolitsemisele on tähtis ka vaimne tervis – et oleks rõõme, mis aitavad rasketest hetkedest üle. Romenil ja ta isal on ühine kirg motospordi vastu, isaga koos on poiss saanud proovida autorooli keeramist ning see meeldib talle väga. Romeni suureks unistuseks on saada driftijaks.