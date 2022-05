Kuidas kõõmast lõplikult lahti saada?

Kõõma on mitut erinevat tüüpi

Ehkki paljudele võib tunduda, et kõõm on alati ühesugune, eristatakse tegelikult kolme kõõmatüüpi. «Minu kogemus apteegis töötades on see, et inimesed tegelikult ei tea üldse, et kõõma on mitut tüüpi. Alles diskussiooni käigus selgub, missugust toodet klient vajab ja väga tihti ollakse üllatunud, et on olemas erinevad tooted sellise probleemi jaoks,» ütles ta. Ent millised need tüübid ikkagi on?