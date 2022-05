Avastati ootamatu seos koroona ja Alzheimeri tõve vahel

Koroonapatsientidel on sageli täheldatud vere suurenenud hüübivust veresoonte sees - ilma igasuguse vajaduseta mõnd haava parandada. Rootsi Linköpingi ülikooli teadlased on avastanud, miks see nii on. Meie immuunsüsteem võib mõjutada SARS-CoV-2 viiruse pinnal olevat ogavalku, mille tulemusel toimub nakatunu kehas valesti kokkupakitud valgu - amüloidi - tootmine. See uuring võimaliku seose avastamise kohta kahjuliku amüloidi tootmise ja COVID-19 nakkuse vahel avaldati ajakirjas Journal of American Chemical Society.