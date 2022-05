Terviseabi telefoniäpist saab sama igapäevaseks kui e-pangandus

Tervisevaldkonda on tekkimas ka tehisintellektil põhinevaid lahendusi. Eesti ettevõte Better Medicine töötab välja lahendust, mis toetab radiolooge kompuutertomograafia uuringutulemuste analüüsimisel eesmärgiga hoida kokku aega ning vähendada võimalikke vigu.

Meditsiinitöötajale ja patsiendile

Selles grupis on peamiselt kaugjälgimist võimaldavad lahendused. Nende eesmärk on võimaldada patsientidel oma terviseandmeid kodus koguda ja edastada need nuti-, veebi- või muu rakenduse abil tervishoiuspetsialistile või tervishoiuasutusse. Siin saab tuua mitu näidet Eestis väljatöötatud lahenduste kohta.

Dermtest alustas sünnimärkide ja erinevate nahaseisundite piltide salvestus- ja vahetustarkvarana. Näiteks saavad kõik Eesti perearstid teha pildi patsiendi nahamoodustisest ja saata selle eriarstile, kes saab anda distantsilt hinnangu. Nüüd pakub Dermtest mahukat digitööriistakasti dermatoloogiliste probleemide käsitlemiseks. Hiljuti lisandus tarkavarasse ka psoriaasimoodul, mis võimaldab psoriaasihaigel oma nahaprobleemi kodus pildistada. Samuti saab teatud aja tagant vastata elukvaliteeti puudutavatele küsimustele. Nii pilt kui ka küsimustele antud vastused on tarkvara vahendusel spetsialistile nähtavad. Oma praeguses funktsionaalsuses ei ole Dermtest veel meditsiiniseade, sest keskendub info süsteemsele edastamisele. Küll aga tahab ettevõte lähiaastatel välja arendada kroonilise pikaajalise nahahaiguse teraapiarakenduse, mis on sertifitseeritud ja mida saavad arstid patsientidele n-ö retseptiäpina välja kirjutada. Inimestele annab tehisintellektilaadne rakendus tuge haigusega elamisel, parandab elukvaliteeti, annab soovitusi haiguse kontrolli all hoidmiseks ning kaasuvate haiguste riski vähendamiseks.

Meditsiiniseadme teekonna on ette võtnud ka Migreventioni peavalukliinikurakendus. Migreven-tioni eesmärk on saada maailma esimeseks täielikult digitaalseks peavalukliinikuks. See rakendus sisaldab peavalupäevikut, vajaduspõhiselt kasutatavat ravimoodulit patsientidele ning töölauda spetsialistidele, millelt on võimalik oma patsientide ravitulemusi jälgida ning neile erinevaid üle-sandeid määrata. Migreen on eluaegne haigus, mille edukas jälgimises, ennetamises ja ravis on suurim roll patsiendil endal.

Tervisekassa kaugteenuste näidisprojektide konkursil leidis toetust ka vähipatsientide koduseks toetamiseks mõeldud projekt, kus kasutatakse põhjanaabrite arendatud platvormi Kaiku Health. Rakenduse abil on ravimeeskonnal võimalik vähipatsiente kodustes tingimustes paremini toetada. Tänu info kiiremale liikumisele saab ravi kõrvaltoimete leevendamist alustada õigeaegselt ja vähendada EMOsse pöördumisi. Kaiku rakendus on kasutusel mitmetes Euroopa vähiravikliinikutes.

Väga suur potentsiaal on nö tervishoiukorralduslikel rakendustel ja triaaži võimaldavatel lahendustel esmatasandil. Eestis välja töötatud lahendusi on siin mitmeid – Eelvisiit, ePerearstikeskus ja LEIA. Inimene saab turvalise lahenduse kaudu oma perearstiga ühendust võtta ja kirjeldada mugavalt oma pöördumise põhjust. Perearstikeskus otsustab saabunud info alusel sekkumise vormi. Triaažitüüpi lahendused võimaldavad perearstikeskuse töötajatel keskenduda rohkem ravitööle.

Patsiendile

Ainult patsiendile kasutamiseks mõeldud n-ö isejälgimise rakenduste kohta Eestis veel eriti näiteid ei ole. Näeme, et kõige kriitilisem on vajadus selliste lahenduste järgi vaimse tervise valdkonnas. Spetsialistide puudust ja vaimse tervise haiguste kõrget levimust võiks mõneti leevendada inimesele endale kasutamiseks mõeldud digilahendused ehk loo alguses mainitud n-ö retseptiäpid. Tervisekassa on teinud esmase turuanalüüsi ja selgitanud välja, millised meditsiiniseadmena käsitletavad vaimse tervise toetamise rakendused on Euroopas kättesaadavad. Teadusekspertide abiga on teostatud ka tõenduspõhisuse analüüs, et selgitada välja, kas peaks mõne lahenduse Eesti vajadustele kohandama ja siin kasutusele võtma.

Eeskujusid tasub otsida Saksamaalt. Seal on patsientidele kasutamiseks mitmesuguseid vaimse tervise toetamise äppe, mis pakuvad kognitiiv-käitumislikku teraapiat või õpetavad depressiooni ja ärevushäirega hakkama saama. On ka äppe, mille vahendusel saab mures inimene oma muret kurta juturobotile, kes on õpetatud talle vastama.