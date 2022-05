ARVAMUS ⟩ Liis Narusk: toome meditsiiniteenused 90ndatest tänapäeva

Eesti meditsiinisüsteem toimib vaid tänu arstide ja õdede ülekoormusele, edastas esimese koroona-aasta lõpus arstide liit. Paraku on see karm reaalsus mitte ainult meil, vaid maailmas laiemalt. Covid-19 pandeemia on seda puudujääki ainult süvendanud, tekitades meditsiinipersonalile senisest oluliselt suurema koormuse ning pikendades samaaegselt muude muredega arsti vastuvõttu ootavate patsientide järjekordi. Kuid see üleilmne nakkushaigus on tõestanud ka midagi muud: korrektse juhendamise korral on pea iga inimene võimeline lihtsama ninaneelu testiga ise kodus hakkama saama. Nüüdseks on aru saadud, et iga nakkuskahtluse korral pole ei ajaliselt ega rahaliselt kellegi jaoks otstarbekas nõuda, et vatipulga suruks patsiendile ninna aastaid meditsiini õppinud inimene.

Tervishoiutöötaja väärtus on selliste testide puhul nii-öelda valge kitli usaldusväärsuse tempeli pakkumine. Kui selle templi annaks arsti asemel nutikas tehnoloogia, säästaks see aega ja kulusid nii tervishoiutöötajatele kui ka patsientidele. Targa tehnoloogilise lahenduse abil saab anda lihtsamate meditsiiniliste testide tegemise patsiendi enda kätte nii, et ei kannata testimise tase ega tulemuse usaldusväärsus. Inimene saab mure korral testida end kodus endale sobival ajal. Kiirelt ja digitaalselt saabuva tulemuse alusel teeb edasise ravivajaduse osas otsuse juba arst. Väljaõppinud meditsiinipersonal saaks aga keskenduda keerukamatele protseduuridele kui seda on kõiksugu ninaneelu-, uriini-, näpuvere või muud lihtsamad analüüsid.

Kolm näidet, kus tehnoloogia aidanuks

Koroonapuhangu kontrolli all hoidmiseks nõuti veel mõnda aega tagasi nii reisimiseks, aga ka mitmesuguste asutuste ja ürituste külastamiseks, värske negatiivse testi tulemuse ettenäitamist. Isetehtud test ei kõlvanud, oli vaja meditsiiniasutuse väljastatud tõendit. Selline nõue seadis ebavõrdsesse seisu aga inimesed, kes elavad väljaspool suuremaid linnu, kus testimisvõimalusi pakuti elukohast kümnete või isegi sadade kilomeetrite kaugusel. Tänavu aasta alguses soovisid ühe Eesti väikelinna huvikooli lapsed pealinna õppekäigule minna. Selgus, et sinna pääsemiseks tulnuks neil Tallinnas käia kaks korda - esmalt eelmisel päeval testimas, et seejärel järgmisel päeval koos negatiivse tulemusega soovitud üritusele minna. Nende kodulinnas testimisteenust lihtsalt ei pakutud.

Või teine näide: põiepõletik - torkivalt valus mure, mis on tuttav ligi pooltele naistest. Kolmandik neist põevad seda korduvalt. Põiepõletikku diagnoositakse lihtsa uriinitesti abil ja enamikel juhtudel piisab selle tõhusaks raviks kiirest antibiootikumikuurist. Ravimi saamiseks tuleb esmalt saada arsti vastuvõtuaeg, seejärel anda uriiniproov, oodata tulemust ja retsepti. Teinekord võib see tähendada päevi kannatamist, sest arstide vastuvõtu järjekorrad on pikad. Samuti on keeruline klapitada aega, et viia keset töö- või koolipäeva proov kuhugi kohapeale. Üks mu äsja pealinna kolinud sõbranna lõpetaski viimases hädas valust nuttes erakorralise meditsiini osakonnas. Tema perearst asus veel endises kodulinnas ja keset töönädalat sinna vastuvõtule minekuks puudus lihtsalt võimalus.