Miks ei tohi intiimpiirkonda tavalise seebi või dušigeeliga pesta?

Tervel naisel esineb tupes umbes 40 erinevat liiki mikroorganisme ning nende hulk 1 milliliitris tupesekreedis on väga suur: 1–100 miljonit. «Terves tupes esineb piisaval hulgal piimhappebaktereid, mis hoiavad pH-d 3,8–4,4 juures, aidates sellega vältida haigusi tekitavate mikroobide teket ja levikut. Kui muutused pH-s on järsud, ei suuda loomulik mikrofloora nendega kohaneda ja tekib põletik,» selgitas ta.

Tegurid, mis häirivad normaalse mikrofloora hulka, on proviisori sõnul järgmised:

3. nõrgenenud immuunsus – stress, nälgimine ja külmetamine pärsivad immuunsüsteemi ja see omakorda on soodne pinnas seente ja patogeensete bakterite vohamiseks;

4. tupeloputused – need hakkavad proviisori sõnul õnneks minevikku kaduma, kuid siiski kohati sellist meetodit kasutatakse. «See tegevus viib välja palju kasulikke baktereid ja häirib piimhappebakterite kaitsekihti ning ärritab limaskesta,» selgitas ta;

5. menstruatsioon ja sugulises vahekorras olemine. Kuna vere pH on kergelt leeliseline ning seemnevedelik on kergelt leeliseline, tõstavad need sekreedid normaalse tupe pH-d aluselisemaks ning vastuvõtlikumaks seente vohamisele.