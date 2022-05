Muna või kana? Teadlased kergitasid loori saladuselt, kuidas sai tekkida elu

Teadlased võivad olla astunud esimese sammu selle mõistatuse lahendamise suunas, vahendab Science. Nad näitasid, et RNA molekulid võivad iseseisvalt «kasvatada» lühikesi valke, mida nimetatakse peptiidideks – ribosoomi pole vaja. Veelgi enam, see keemiline protsess toimib tingimustes, mis esinesid tõenäoliselt ammustel aegadel Maa peal.

«See on oluline edasiminek,» ütleb Strasbourgi ülikooli keemik Claudia Bonfio, kes ei ole teadustööga seotud. Ta ütleb, et uuring annab teadlastele nägemuse peptiidide tekke kohta.

Elu päritolu uurivad teadlased on pikka aega pidanud RNA-d keskseks teguriks, kuna see võib kanda nii geneetilist teavet kui tagant tõugata vajalikke keemilisi reaktsioone. Tõenäoliselt oli see meie planeedil olemas enne elu arenemist. Kuid tänapäevase elu tekkimiseks oleks RNA pidanud kuidagi «õppima» valkude ja lõpuks ribosoomide moodustamise. «Praegu kukub ribosoom lihtsalt taevast alla,» ütleb Müncheni Ludwig Maximiliani ülikooli keemik Thomas Carell.

Vihje mõistatuse lahendamiseks tuli varasemast laboriuuringust. 2018. aastal püüdsid Carell ja tema kolleegid mõista, kuidas RNA neli «kanoonilist» ehk range korrapäraga ehitusplokki võisid moodustuda lihtsamatest molekulidest. Rakkudes moodustavad need RNA ehitusplokid – guaniin, uratsiil, adeniin ja tsütosiin – messenger RNA (mRNA) geneetilised tähed, mida ribosoomid loevad ja niiöelda tõlgivad valkudeks. Kuid ka teised «mittekanoonilised» RNA ehitusplokid, mis ei kuulu reeglipäraste kanooniliste hulka, on tänapäevastes rakkudes üldlevinud, täites mitmesuguseid rolle. Näiteks stabiliseerides kanooniliste RNA-de ja «ülekande-RNA-de» vahelist seondumist, mis aitab ribosoomidel mRNA geneetilist koodi valkudeks muuta.

Carell ja tema kolleegid märkasid, et osa neist mittekanoonilistest RNA-dest võidi sünteesida lihtsatest molekulidest. Nad näitasid, et mõned mittekanoonilised ehitusplokid võivad seonduda aminohapetega, valkude ehitusplokkidega, suurendades nende peptiidideks sidumise võimalust.

Nüüd teatas Carelli meeskond, et paar mittekanoonilist RNA ehitusplokki suudab just seda teha. Protsess algas RNA ehitusplokkide ahelate paaridega, mis täiendavad üksteist, võimaldades üksteist ära tunda ja seonduda.

Carell tunnistab, et töö on vaid «esimene hüppelaud». Teadlased peavad endiselt näitama, kuidas RNA ahelad – mis sisaldavad kanoonilisi ehitusplokke või muud – võisid välja valida konkreetsed aminohapped, mis on vajalikud tegelike valkude jaoks. Kuid kui hüppelaud on paigas, on elu päritolu uurijatel suund, kust edasi otsida.