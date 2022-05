Toitumine võib aidata vähendada liigesepõletikust tingitud valu

Hea südametervisele. Liha- ja piimatoodetes on kolesteroolitaset tõstvaid küllastunud rasvu, mille liigne tarbimine võib suurendada südamehaiguste ja insuldi riski. Taimsed toidud sisaldavad aga palju kiudaineid, mis on südamele head.

Võib madaldada vähiriski. Taimsed toidud sisaldavad palju kiudaineid, vitamiine ja fütokemikaale (taimedes leiduvaid bioloogiliselt aktiivseid ühendeid), mis tugevdavad tervist. Töödeldud ja punase liha liigsel tarbimisel võib vähirisk suureneda.

Tervislik kaal. Taimse toiduga on kergem oma kaalul silma peal hoida, sest üldiselt sisaldab see, võrreldes loomse toiduga, vähem kilokaloreid ja rasva. Seetõttu ei pea taimse toiduga nii rangelt ümber käima, kuna vajaliku arvu kalorite ja toitainete kättesaamiseks võib korraga rohkem süüa.

Võib ennetada II tüübi diabeeti. Uuringud on näidanud, et inimestel, kes eelistavad taimset toitu, on madalam veresuhkrutase ja tänu sellele võib neil väheneda II tüübi diabeedi tekkerisk kuni 78 protsendi võrra.

Säravam jume. Piimatoodete söömine võib olla erinevate nahaprobleemide põhjustajaks, levinuim näide on akne. Süües vähem piimatooteid ja rohkem kaltsiumirikkaid puu- ja köögivilju, tarbid naha jaoks kasulikke antioksüdante ja vitamiine.

Võib väheneda liigesepõletikust tingitud valu. Probiootiliste taimsete toitude (nt fermenteeritud köögiviljade ja eluskultuuridega taimsete jogurtite) söömine võib suurendada heade bakterite arvu jämesooles, aidates ühtlasi kaasa toitainete imendumisele ja põletike vähendamisele.

Kehale rohkem toitaineid. Täisväärtusliku taimse toidu puhul koosneb toidulaud peamiselt täisteratoodetest, puu-, juur- ja köögiviljadest, kaunviljadest, pähklitest ja seemnetest. Nendes toitudes on hulgaliselt kehale hädavajalikke toitaineid, mida ainult liha-, piima- ja munatoodetest paraku ei saa. Näiteks kiudained, antioksüdandid, kaalium, magneesium, folaat ning A-, C- ja E-vitamiinid ja palju muud.

Säästad keskkonda. Üks tõhusamaid viise oma süsinikujalajälje vähendamiseks on tarbida vähem loomseid toite. Lihatootmiseks kulub palju metsamaad, vett, transporti ja toodete töötlemist, mis koormab keskkonda. Taimse toidu kasvatamiseks on vaja tunduvalt vähem maad ja vett, mistõttu on see üks lihtsamaid, maitsvamaid ja tõhusamaid viise oma keskkonnamõju vähendamiseks.

Väikeste sammudega taimse toidu osakaalu suurendamine oma toidulaual on üks lihtsamaid viise, kuidas tugevdada tervist ja hoida keskkonda. Alustada võib näiteks taimsetest teisipäevadest, kui sööd igal teisipäeval vaid taimseid toite. See väike muudatus on suure mõjuga tervisele ja kogu planeedile. Ideid ja maitsvaid retsepte leiad Taimse Teisipäeva kodulehelt.