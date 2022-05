Riik ja haridustehnoloogia kogukond sõlmisid õpiinnovatsiooni toetava koostööleppe

«Meil on täna üle viiekümne väga nutika hariduslahenduse, alustades laste kõneravist kuni virtuaalreaalsusprillide abil keemiliste võrrandite tasakaalustamiseni, mida meie koolid usinasti kasutavad. Vastastikuse mõistmise memorandumis oleme kirja pannud esmased ühised eesmärgid ja määranud riigi ja haridustehnoloogia kogukonna vastutused. Ühise koostööformaadiga annab riik haridustehnoloogia ettevõtetele selge sõnumi, et nende panus haridusruumi on vajalik ja toetatud,» ütles haridus- ja teadusministreeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Sille Kraami sõnul võimaldab koostööleping tegutseda ühiselt selle nimel, et Eesti ettevõtted saaksid pakkuda digitaliseeritud haridusteenuseid ja -lahendusi Eesti haridus- ja noorsootööasutustele. «Innovaatiliste haridusteenuste loomine eeldab avatud ettevõtluskeskkonda, mis soodustab uute nutikate teenuste katsetamist ja ka nende kiiret turule tulekut. Eesti ettevõtetel on väga suur kogemus erinevate e-õppelahenduste loomisel ning riigina saame toetada nende kasutuselevõttu Eestis, aga anda hoogu ka ekspordile. Eesti EdTech lahendusi kasutatakse globaalselt juba 195 riigis, meie hea hariduse ja digiriigi maine annab Eesti ettevõtetele olulise konkurentsieelise rahvusvahelisel turul,» selgitas Kraam.

Eestis on haridustehnoloogia valdkonna teenuseid pakutud juba aastast 2002, kui ühena esimestest alustas e-päeviku platvormi pakkumist eKool. 20 aastaga on Eesti haridusteenuste pakkujate arv ulatumas 60 ettevõtteni, millede digiteenused varieeruvad keeleõppest, õppetegevuse toetamise teenustest kuni vaimset tervist toetavate lahendusteni.

«On väga hea meel, et oleme Eesti hariduse innovatsioonis jõudnud uuele kvaliteedi tasemele, kus kõik sektorid on koostöö parendamiseks ka ühised põhimõtted kirjalikult kokku leppinud. Usun, et kokkulepitud raamistik annab positiivse tõuke, tänu millele kõigil kellel on häid ideid, kuidas hariduses midagi paremaks teha, ka oma ideed realiseerida saavad,» on Märt Aro, EdTech Estonia juhatuse esimees optimistlik.