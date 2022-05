Heateo Mõjufond aitab Peaasjadel noortele vaimse tervise abi pakkuda

Heateo Mõjufondi portfellijuht Kersti Ojala tõi välja, et järjestikused kriisid alates koroonapandeemiast kuni Ukrainas puhkenud sõjategevuseni on kasvatanud nõudlust vaimse tervise teenuste järele.

«Suur osa vaimse tervise probleemidest on ennetatavad ja ravitavad, seega on äärmiselt oluline panustada ennetustöösse ja parandada abi kättesaadavust eriti noorte jaoks. Tagajärgedega tegelemine on selles valdkonnas eriti kallis - on välja arvutatud, et inimeste vaimse tervise probleemidega seotud otsesed ja kaudsed kulud moodustavad hinnanguliselt 2,8 protsenti Eesti SKPst,» märkis Ojala.