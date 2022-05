E-sigareti regulaarne kasutamine võib põhjustada põletikku mitmes organis

Uue uuringu vanemautor Laura Crotty Alexander selgitas, et enamik varasemaid e-sigari uuringuid on keskendunud vanematele seadmetele, nagu vape pliiatsid. See uuring keskendus aga e-sigarettidele, mis töötavad maitsestatud e-vedeliku kuumutamisel, vahendab New Atlas.

«Need e-sigaretid on muutunud populaarseks umbes viimase viie aasta jooksul, nii et me ei tea nende pikaajalistest mõjudest tervisele eriti palju,» ütles Crotty Alexander.

Uurimine viidi läbi hiirtega, kes puutusid kokku e-sigareti aerosooliga 20 minutit kolm korda päevas kuni 12 nädala jooksul.

Pärast kolmekuulist kokkupuudet leiti loomade ajus kõrgenenud põletikunähud, mis olid peamiselt koondunud aju piirkonda, mida nimetatakse nucleus accumbens. See ajupiirkond mängib rolli käitumise muutmisel, eriti äreva või depressiivse käitumise mõjutamisel. Teadlased on ettevaatlikud, rõhutades, et nende uuring ei hõlmanud loomade käitumismuutuste jälgimist. See tähendab, et praeguses etapis on sellise e-sigareti kokkupuute mõju vaimsele tervisele puhtalt hüpoteetiline.

Huvitaval kombel leidsid teadlased ka olulisi erinevusi põletikuliste geenide ekspressioonides kahe erineva e-sigareti maitse vahel. Maitsete vahelised põletikulised mustrid olid eriti erinevad käärsooles ja südames.

«See oli meile tõeline üllatus, et maitsekemikaalid ise põhjustavad patoloogilisi muutuseid,» lisas Crotty Alexander.

Loomade kogu keha kokkupuude e-sigareti aerosoolidega 20 minuti jooksul kolm korda päevas ei ole täiesti analoogne sellega, kuidas inimesed e-sigareti aure sisse hingavad. Ja kolmekuuline kokkupuude ei ole täpselt sarnane kroonilise kasutamisega mitme aasta jooksul inimeste puhul.

«Meie tulemused näitavad, et e-sigareti aerosoolides sisalduvate kemikaalide krooniline sissehingamine võib põhjustada põletikulisi muutusi mitmes elundisüsteemis,» järeldasid teadlased.