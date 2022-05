Vein võtab näo õhetama? Vaata, kas sind võib kimbutada alkoholitalumatus

«Kuigi oleme lääne ühiskonnas alkoholi normaliseerinud, on see kahjulik narkootikum ja joomiseks pole ohutut kogust alkoholi,» ütleb alkoholi kuritarvitamise vastase liikumise kõneisik Sandra Parker. «Alkohol avaldab mitmel viisil kahjulikku mõju meie kehale, eriti ajule ja maksale.»

Alkohol mõjutab motoorseid oskusi, mälu ja emotsionaalseid reaktsioone. Isegi väike kogus halvendab otsustusvõimet ja suutlikkust juhtida autot, samas kui mõõdukas kogus võib pärssida juba võimet luua mälestusi. Ajakirjas Behavior Research and Therapy avaldatud uuringu kohaselt toob alkoholi tarbimine kaasa emotsionaalset muutlikkust ja regulaarne joomine on seotud suurenenud ärevuse, madala meeleolu ja tähelepanuvõime vähenemisega. .

Niisiis, kui levinud on alkoholitalumatus? Park ütleb, et andmed on piiratud, kuid ajakirjas DA International avaldatud 2012. aasta uuringus ilmnes, et umbes 7,2 protsenti 4000 osalejast ei talunud alkoholi, sealjuures veini.

«Alkoholitalumatus on tavaliselt pärilik geneetiline seisund, mille korral teie keha ei suuda alkoholi tõhusalt lagundada,» selgitab Parker. «Ainus viis reaktsiooni ärahoidmiseks on joomise vältimine.»

Seevastu alkoholiallergia kipub olema tõsisem ja kui seda ei ravita, võib see olla ka eluohtlik. Sümptomiteks on lööve, nahasügelus, turse ja tõsised kõhukrambid.

«Põhiline erinevus alkoholitalumatuse- ja allergia vahel on reaktsiooni raskusaste,» ütleb Parker. «Kui teil on talumatus, on sümptomid ebamugavad, samas kui olete allergiline, võib alkoholi tarbimine olla eluohtlik. Pange tähele, et alkoholiallergia on haruldane ja seda tuleks hallata samamoodi nagu mis tahes muud allergiat, sealhulgas alkoholi täielikult vältida.»