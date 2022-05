Põhja-Koreas tuvastati viimase ööpäevaga veel 89 500 «palavikuga» inimest, kes välisekspertide hinnangul on ilmselt nakatunud koroonaviirusega.

Riikliku uudisteagentuuri teatel on registreeritud 3 448 880 haigestumist ning surnud on 69 inimest. Võimude sõnul on tervenenud 3 262 700 inimest.