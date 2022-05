David Vseviov: arsti juurde tullakse realiseerima mütoloogilist unistust – igavest elu

Vseviov rääkis, et arstid on kõige traagilisema elukutse esindajad, sest peavad täitma lootusetut ülesannet, vahendab Med24.

«Teie juurde tullakse realiseerima unistust, mis on realiseerimatu – igavest elu. See muudab arsti-patsiendi suhte erakordselt keeruliseks. See on ainulaadne ootus ja suhe, ja selle suhte kandmine nõuab sügavat kummardust teie kõigi ees. See ei ole lihtne.»