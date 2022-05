Teadlased avastasid teguri, mis annab vähki ja viirusi tapvatele rakkudele rammu

Uues uuringus näitavad Yale'i teadlased, et valk CD8a, mida leidub CD8 nimeliste T-rakkude hulgas, on rakkude puhkeolekus hoidmiseks ülioluline. Kui teadlased selle valgu hiirtel kustutasid, ei suutnud kaitsvad CD8 rakud naasta rahuolekusse ja surid, jättes peremeesorganismi nakkuste suhtes haavatavaks.

Lisaks tuvastasid nad teise valgu, PILRa, mis annab CD8a-le biokeemilise signaali. Kui selle valgupaari toimimist takistati, surid nii varem patogeenidega kokku puutunud kui ka uued CD8 rakud, kuna neil puudus võime olla puhkeolekus. On võimalik, et T-rakkude suutmatus püsida rahulikus olekus võib muuta vastuvõtlikumaks nakkustele ja vähile, väidavad autorid.

Chen märkis, et vananedes kipub T-rakkude hulk vähenema, muutes infektsioonidele vastuvõtlikumaks. Teadlased loodavad, et uus teadmine, et puhkeseisund on T-rakkude säilitamiseks ja ellujäämiseks ülioluline, annab uusi võimalusi immuunfunktsiooni parandamiseks.