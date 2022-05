Tubakatoodete ohtlikud jäägid reostavad keskkonda

Igal aastal satub keskkonda hinnanguliselt 766 571 tonni sigaretikonisid. Eestis kogutakse 10 000 tonni e-jäätmeid aastas, sealhulgas e-sigaretijäätmeid, millest umbes 50 protsenti jõuab lõpuks prügilatesse või põletusahjudesse. Segaolmejäätmete uuringule tuginedes on võimalik väita, et keskmiselt viskab inimene aastas tavalisse prügikasti umbes 1,4 kilo e-jäätmeid ning need on kõige kiiremini kasvav jäätmeliik maailmas.