Omikron ohustab juba koroonat põdenud lapsi

«Ma kuulen vanemaid ütlemas: oh, mu lapsel oli eelmisel aastal Covid,» ütleb dr Adrienne Randolph Bostoni lastehaiglast pressiteates. «Kuid avastasime, et laste varasemate infektsioonide poolt toodetud antikehad ei neutraliseeri omikronit, mis tähendab, et vaktsineerimata lapsed jäävad omikronile vastuvõtlikuks.»

«Omikron on varasematest variantidest väga erinev, ogavalgul on palju mutatsioone ja see töö kinnitab, et see suudab antikehadest kõrvale hiilida,» ütleb Randolph. «Vaktsineerimata lapsed jäävad vastuvõtlikuks.»