Uuringuteks vajaliku kontrastaine puudus Eestit ei ohusta

Iodeeritud kontrastaine puudus on USAs põhjustanud taas elava arutelu globaalsete tarneahelate haavatavusest ja kodumaise tootmise tähtsusest. Pea pooled USA haiglad on sunnitud piirama iodeeritud kontrastaine kasutust, eelistades sunnitult erakorralise meditsiini osakondi. Seda ainet kasutatakse paljude kasvajate diagnoosimisel ja leviku täpsustamisel, kasvajate ravi jälgimisel, sisemiste verejooksude kindlakstegemisel, südame, veresoonte, neerude, maksa, soolte probleemide hindamisel, operatsioonide tegemisel, insuldi ja infarkti diagnoosimisel jne.

Iodeeritud kontrastainete suuri tootjaid pole palju. Suure tootja GE Healthcare suure tehase sulgemine Hiinas, Shanghais, koroonapiirangute tõttu tõi kaasa tõsise kriisi. Eelmise nädala lõpuks jõudis tehas taas 60 protsendise tootmisvõimsuseni, kuid defitsiidi katmisele läheb veel aega. Täismahus tootmine võib taastuda juunikuu jooksul. Uurisime, kuidas on iodeeritud kontrastainete varudega Eestis.

„Müügiloa hoidja GE Healthcare AS on informeerinud Ravimiametit jodeeritud kontrastainete Omnipaque ja Visipaque võimalikust tarneraskusest seoses tehase ajutise sulgemisega Shangais. Praeguseks on tehas taas avatud ja tootmisvõimsust taastatakse igal nädalal vastavalt sealsete ametivõimude loale. Tootja prognoosib tootmise taastumist täies mahus juunikuu jooksul.