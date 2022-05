Arst annab nõu: kui kaua peaks nohust väikelast kodus hoidma?

2-aastase lapse ema Tuuli jagab kogemust, kuidas nende lastehoius on nohuste väikelastega hädas lapsevanemad juba nii tüdinud, et süüdistasid teisi vanemaid haigete laste hoidu toomises ettekäändega, et lastel olevat hoopiski allergiline nohu.

«Lastehoiu reegel on, et äsja nohuseks jäänud laps peab olema seitse päeva kodus,» sõnas Tuuli. «Eks see ajab vanemaid närvi küll, kui pead kergelt tatise, aga muidu täie energiaga lapsega kodus olema, kui tegelikult vajab töö tegemist. Seda enam on tunne, et kui laps ei käi mujal, kui ainult hoius, aga jääb pidevalt haigeks, siis järelikult keegi vanematest rikub reeglit. Arutelu läks natuke teravaks küll.»

«Üldiselt on laste kollektiivides pea võimatu viirushaiguste levikut edukalt takistada seetõttu, et nakatunu levitab viirust enamasti juba enne haigussümptomite teket. Lapsed on kollektiivis tihedalt omavahel kontaktis ning rangeid hügieeninõudeid on seal keeruline rakendada,» tõdeb dr Abel. Ta selgitab, et üldiselt võib laps uuesti lasteaeda või -hoidu minna, kui viirushaiguse ägedad sümptomid on möödunud – see tähendab, et lapse enesetunne ja aktiivsus on tavapärased, ei ole palavikku ega vajadust ägeda haiguse tõttu ravimeid kasutada.

Küll aga tuleb koroonaviiruse kahtlusega last tervenemiseni kodus hoida, sest teame, et inimestel on haiguse kulg väga erinev. «Nii mõneski lasteaias on seetõttu hingamisteede haiguste puhul seatud kodus olemise piiriks seitse päeva,» tõdeb dr Abel. Kui lapsevanem kahtleb, kas oleks õige last rühma või hoidu tagasi saata, tasub kindlasti kasvõi meelerahu saamiseks pidada nõu perearstiga või helistada perearsti nõuandeliinile. Qvalitase Digikliinikus saab lapsevanemale avada ka hoolduslehe või välja kirjutada või pikendada ravimiretsepti.

Tänavune aasta on erineb eelmisest viirushaiguste mõttes selgelt, lisab dr Abel.

Qvalitase meditsiinijuht dr Andreas Abel. Foto: Qvalitas

«Sel aastal on eelmisega võrreldes tunduvalt enam esinenud rota- ja noroviiruseid, mis põhjustavad gastroenteriiti ehk nn kõhugrippi. Endiselt on liikvel SARS-CoV-2 viirus, kuid eelmise aastaga võrreldes on selgelt rohkem nakatumisi ka teistesse ülemiste hingamisteede haiguseid põhjustavatesse viirustesse nagu teised koroonaviirused, rino-, paragripi- ja RS-viirused,» selgitab dr Abel. «Põhjuseks on siin ilmselt uuesti sagenenud kontaktid inimeste vahel. Kui eelmisel aastal grippi sisuliselt ei olnudki, siis see aasta on diagnoositud juba tuhandeid juhtumeid.»