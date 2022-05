Kuidas valmistada end ette rinnavähi sõeluuringuks?

Oma tervise hoidmiseks ning haiguste ennetamiseks saame ise väga palju ära teha ning kindlasti on sõeluuringul osalemine selleks üks tõhus ja oluline võimalus.

Eestis oodatakse rinnavähi sõeluuringule 50–69-aastaseid naisi iga kahe aasta järel. 2022. aastal on tasuta sõeluuringule oodatud ravikindlustatud ja ravikindlustamata naised sünniaastatega 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972.

Oluline on teada, et sõeluuringus osalemiseks ei ole vaja jääda kutset ootama. Kutse sõeluuringule on leitav ka patsiendiportaalist www.digilugu.ee (Terviseandmed → Saatekirjad). Sihtrühma naised võivad helistada endale sobivasse tervishoiuasutusse juba täna.

Lisaks raviasutustele on võimalik rinnavähi sõeluuringut teha ka Eestis ringi liikuvates mammograafiabussides. Rohkem infot ja sõeluuringut teostavate raviasutuste kontaktid leiab siit.