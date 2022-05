Uus avastus tõotab tõhusamat vähiravi

Loomkatses leidsid Washingtoni osariigi ülikooli teadlased, et T-rakkude populatsioon, mida nimetatakse CD4-positiivseteks abistaja-T-rakkudeks, aitas käivitada immuunsuse kasvajavastase kaitseahela, mis võimaldab tapjarakkudel paremini melanoomi ja rinnavähi kasvajatesse tungida. T-rakud kuuluvad valgete vereliblede klassi, mida nimetatakse lümfotsüütideks ja mis liiguvad läbi kogu keha lümfisüsteemi.

Paljud varasemad uuringud ja praegused immunoteraapiad on keskendunud peamiselt ühte tüüpi tapjarakkude, mida nimetatakse CD8-positiivseteks T-rakkudeks, rollile. Kuid vähem kui 20 protsenti patsientidest reageerib nendele ravimeetoditele ja CD4-positiivsete abistajarakkude agarus võib ravimeetodeid tõhustada, ütles Hui Zhang, ajakirjas Journal of Immunology avaldatud uuringu juhtivautor.

«Praeguse vähi immunoteraapia üks keerulisemaid osi on madal ravivastuse määr,» ütles Washingtoni ülikooli farmaatsiateaduste dotsent Zhang. «Teadmiste puudumine selle kohta, kuidas suurendada lümfotsüütide suundumist kasvajasse, takistab vähi immunoteraapiale reageerimise määra paranemist. Meie leid on selle probleemi lahendamisel paljutõotav.»

Praegu on vähiravi tavapärased raviviisid kirurgia, keemiaravi ja kiiritusravi. Kuid need lähenemisviisid ei saa ravida paljusid vähkkasvajaid, kuna mõned neist muutuvad metastaatiliseks, levides primaarsest kasvajast kogu kehasse ja teatud vähi tüvirakud võivad muutuda keemiaravi ja kiirituse suhtes resistentseks.

Suhteliselt uus ravi, immunoteraapia, on paljutõotav paljude vähivormide ravimisel, kuid ainult väike arv patsiente reageerib sellele. Zhangi uurimisrühm loodab seda muuta, õppides tundma mehhanisme, mis aitavad käivitada keha immuunkaitset.

Immuunsüsteemis on kahte tüüpi tapjarakke: CD8-positiivsed T-rakud ja niinimetatud «looduslikud tapjarakud». Mõlemad võivad rünnata viirusega nakatunud rakke ja vähirakke.

Looduslikud tapjarakud on kaasasündinud ja liiguvad kehas ringi. Need toimivad meie immuunsüsteemi esimese kaitseliinina, kuid ei suuda iseseisvalt ära tunda spetsiifilisi antigeene – toksiine või muid kehas leiduvaid võõraineid. Pärast seda, kui looduslikud tapjarakudud hakkavad tööle, jõuavad kohale CD8-positiivsed T-rakud, mis suudavad ära tunda spetsiifilisi antigeene. Kuigi CD8-positiivseid T-rakke ja nende mehhanisme on hästi uuritud ja kasutatakse praegustes immunoteraapiates, ei ole palju teada, kuidas aktiveerida looduslike tapjarakkude kasvajavastast funktsiooni.