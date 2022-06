Medicumi uuenenud radioloogia pakub leevendust uuringujärjekordadele

«Meie eeliseks on uuringule pääsemise ja tulemuste saamise kiirus ning paindlikkus, mis võimaldab viivitamatult alustada ravi,» ütles AS Medicum terviseteenused radioloogia osakonna juhataja dr Pirja Sarap. «Paljudel juhtudel on haigusseisundeid, mis ei võimalda patsiendil oodata aega uuringule pääsemiseks mitu kuud, tegutseda tuleb kohe. Eesmärgiks on hoida järjekorrad maksimaalselt kahe nädala piires, uuringute vastamise aeg on 3-4 tööpäeva. Kiire vastamise teevad võimalikuks väga kogenud ja kindla spetsialiteediga tippradioloogid: neuro-, rindkereuuringute- ja skeletiradioloog,» selgitas dr Sarap.

Medicumil on uus 1,5 T magnetresonantstomograaf (MRT), millega tehakse kuni 25 uuringut päevas; 2022. aasta kompuutertomograafiga (KT) tehakse kõiki uuringuid (va südameuuringud). Ultrahelikabinette on kolm – kaks Punasel tänaval ja üks Peetri perearstikeskuses. Medicumi kaks röntgenaparaati on võimelised teenindama päevas kuni 200 patsienti. Lähiajal installeeritakse uus lisavõimalusi pakkuv röntgenaparaat, millega saab teostada ka lülisambatelje ja «pikajala» ülesvõtteid.

Perearsti ja/või eriarsti saatekiri peab olema KT uuringule ja röntgenuuringule tulekuks. Ultrahelisse pääseb samuti perearsti saatekirjaga, aga ka ilma saatekirjata ehk tasulise teenusena. MRT uuringule pääseb nii eriarsti saatekirjaga kui ka tasulise teenusena.

Lisaks teostab Medicum ka laste ultraheliuuringuid, mida viib läbi spetsialiseerunud lasteradioloog. «Peale Tallinna Lastehaigla ja Ida-Tallinna Keskhaigla selliseid uuringuid Põhja-Eestis mujal ei tehta, meie pakume võimalust lisaks saatekirjaga patsientidele imiku peaaju-uuringuid ka tasulise teenusena, ilma saatekirjata,» selgitas radioloogia osakonna juhataja.