Halduskohus tunnistas esimest korda koroonapassi nõude kehtetuks

Kohus leidis, et nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse mõned sätted on põhiseadusega vastuolus ja seetõttu oli ka valitsuse kehtestatud koroonapassi nõue kehtetu.

«Üldse on Tallinna halduskohus teinud koroonavaidlustes 16 lõpplahendit ja neist 7 on juba ka jõustunud. Teisipäevane lahend oli esimene, milles kohus otsustas kaebajate kasuks ja see otsus ei ole veel jõustunud,» märkis Kilgi.