SYNLAB avas Tallinnas lastele loodud verevõtukabineti

Kallikorm selgitas, et lapsega tasub kohale tulla pisut varem. Nii on tal võimalus mängutoas olukorra ja ruumidega harjuda ning seejärel vereproovile julgemalt vastu minna. Laste verevõtukabineti lustlik sisekujundus aitab viia lapse tähelepanu põnevale mängumaale. Just tähelepanu hajutamine aitab lapsel muretumalt vereproovi anda.

Verevõtuprotseduurist soovitab klienditeeninduse juht juba kodus mänguliselt lapsele rääkida, et teda ette valmistada. «Samas ei maksa ka peljata, kui laps hoolimata kodustest lubadustest ikka nutab ja kardab. Lastega igapäevaselt tegelevad proovivõtuõed on selleks valmistunud,» lisas Kallikorm ja märkis, et kõige olulisem on lapsevanemal jääda protseduuri ajal rahulikuks.

Lastele mõeldud verevõtukabineti idee ja ettepanek tuli SYNLABi proovivõtuõdedelt, et iga verevõtt saaks alati tehtud ja seda hea tundega.

Lastele mõeldud verevõtukabinet, mille disainis agentuur Dint ja sisekujunduse tegi Kairi Karp-Konceviča, asub Tallinnas, Veerenni 53a, Veerenni tervisekeskuses.