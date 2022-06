Tallinna kiirabi jalgrattapatrull alustab kolmapäeval

«Sel suvel võiks eeldada, et turism taastub ja Vanalinnas on taas vaja kiirabi kohalolekut paremini tagada. Avame kiirabi rattapatrulli samal kujul nagu eelnevatel aastatel ehk 12 tundi päeval vanalinnas ja kesklinnas kaheliikmeline kiirabi patrull jalgratastel,» rääkis Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas varasemalt BNS-ile.

Adlase sõnul on kiirabi jalgrattapatrulli eelis see, et ta pääseb kiiremini liiklema kitsastel tänavatel kui seal on tänavakohvikud ja inimeste hulgad liiklemas. «Väga halva ilmaga me jalgrattapatrulli välja ei saada,» lisas Adlas.