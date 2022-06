Pereterapeut Covidi ja sõja mõjust: rohkem on ärevust ja tülid kerged tekkima

Pereteraapia ühingu esinaise Jelena Põldsami sõnul ulatuvad perede reaktsioonid traumeerivatele sündmustele ühiskonnas põlvkondade taha ja on väga erinevad. «Inimesele kõige loomuomasem reaktsioon traumeerivale situatsioonile on kokkuhoidmine ja soov infot vahetada, suhelda. Teine väga levinud reaktsioon on isoleerumine ja endasse tõmbumine, kuid see on elu jooksul omandatud põlvest-põlve kandunud muster või lapsepõlve kogemuste põhjal välja kujunenud reaktsioon raskustele. On ka neid peresid, kes hakkavad intensiivselt tegutsema, abistama ja lahendusi leidma, sest see annab näilise kontrolli tunde olukorra üle,» kirjeldas Põldsam.