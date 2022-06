UURING ⟩ Üksindus takistab Covidi vastaste antikehade teket

Maailmas esmakordselt on rühm teadlasi leidnud, et naabruskonna madalam sotsiaalne ühtekuuluvus on seotud antikehavastusega Covid-19 vaktsiinidele.

See on oluline, sest mida rohkem antikehi inimene toodab, seda paremini ollakse kaitstud haiglaravi vajaduse eest.

Mainekas ajakirjas Brain, Behavior and Immunity avaldatud uuringus ilmnes, et madalam sotsiaalne sidusus pani inimesi tundma end üksildaselt ning see oli täiendav tegur madalamas Covid-19 vastases immuunkaitses.

Sotsiaalne ühtekuuluvus on sotsiaalse seotuse ja solidaarsuse määr ühiskonna erinevate rühmade vahel, sealhulgas usalduse ja seotuse tase üksikisikute ja kogukonnagruppide vahel.

Professor Stephen Gallagher, Limericki ülikooli terviselabori direktor ja uuringu peamine autor ütles pressiteates, et madal sotsiaalne ühtekuuluvus on «sotsiaalne stressor ja me oleme juba pikka aega teadnud, et need psühhosotsiaalsed stressorid võivad üldiselt kahjustada immuunsust, aga ka vaktsineerimisjärgseid antikehavastuseid. Seega oli mõttekas uurida antikehavastuseid Covid-19 vaktsineerimisele.»

Uuringus olid luubi alla andmed 600 inimeselt, kes osalesid Ühendkuningriigi Covid-19 antikehade uuringus 2021. aasta märtsis.

Ilmnes, et madalam sotsiaalne ühtekuuluvus prognoosis kesisemat reaktsiooni Covid-19 vaktsiini ühekordsele süstile. Madalam antikehade tase tekkis nendel, kes tundsid end vähem seotuna oma naabruskonnaga, kellel oli väiksem usaldus oma naabrite vastu ja kes tundsid vähem toetust. Rohkem antikehi tekkis nendel, kes teatasid suuremast sotsiaalsest ühtekuuluvusest.

Lisaks kaldusid need, kes tajusid vähem sotsiaalset ühtekuuluvust, teatama, et nad tundsid end üksikuna ja see omakorda vähendas nende antikehavastust.